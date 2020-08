Public health expert: the latest on COVID-19

Dr. Jennifer Toller Erausquin

Since the outbreak of novel coronavirus in 2019, public health experts have constantly been finding new information about the virus and the pandemic.

This has been a rapidly evolving situation, and much has changed even since our first Q&A in March with Dr. Jennifer Toller Erausquin, an associate professor in the Dept. of Public Health Education at UNC Greensboro.

What have been the latest developments in the pandemic since March?

Erausquin, a social epidemiologist, notes three major changes:

Racial and ethnic disparities in COVID-19 infections and deaths are now abundantly clear.

Evidence-based public health measures have become politicized.

The public is increasingly fatigued with social distancing measures and saturated with gloom-and-doom information.

What racial and ethnic disparities in COVID-19 infections and deaths are we seeing?

This pandemic is exposing and amplifying existing racial inequities. We see it in the proportions of cases and deaths due to COVID-19. In North Carolina, Black people make up about 21% of the population, and they make up about 24% of COVID-19 cases. So the number of cases is close to the population proportion. But if you look at COVID-19 fatalities – that is, deaths due to the novel coronavirus – Black people make up 32% of deaths in the state. Latinx people make up only 9% of the population in our state, but make up 42% of COVID-19 cases and 11% of COVID-19 deaths. The data here are showing racial/ethnic disparities, principally in deaths for Black people and in cases for Latinx people.

We have some good ideas about why this is. Unfortunately, early in the pandemic, most places didn’t collect or analyze data on racial/ethnic differences in who is most at risk. Instead, we were largely focused on age and pre-existing conditions in determining risk for infection and severe disease or death. It wasn’t until April when New York, Chicago, the Navajo nation, and other hotspots finally had data to demonstrate racial and ethnic disparities. We are now seeing that in most of the US, coronavirus is disproportionately affecting Black, indigenous, and other people of color (BIPOC), both in numbers of infections and severity.

Let’s be clear: there is NOT a genetic component that makes Black people and Latinx people more likely to get infected or to have severe complications. There is no evidence of that at all. The three most likely reasons have to do with exposure to the virus, interactions of exposures, and access to healthcare.

With regard to exposure to the virus, we’re not talking about individual behaviors, but rather collective experiences. For example, a person’s ability to fully implement social distancing demands working from home, which not everyone can do. In the U.S., BIPOC are much more likely than White folks to work in essential jobs – jobs that they cannot do from home. In addition, some of these workplaces are not willing or able to implement safety measures like additional distancing, providing masks, or encouraging hand washing.

For interactions of exposures, in the U.S. non-White people are more likely to have underlying conditions, or other health issues that can increase complications for COVID-19. These include diabetes, heart disease, chronic kidney disease, chronic lung conditions, and being immunocompromised – which is having lower defenses against infection. Safety, food systems, the built and natural environment, poverty, and stress all contribute to these underlying conditions, and each of these factors is also associated with racism in the U.S. It’s a double blow.

The third reason is access to healthcare. Although Whites make up the largest number of uninsured people in the U.S., rates of insurance are highest among non-White people. The research is clear: in the U.S., people who lack health insurance delay seeking healthcare because of the cost. For people experiencing serious COVID-19 symptoms, putting off care can cause more serious outcomes including longer hospital stays and even death.

I want to put these racial and ethnic disparities into context. At the same time we are experiencing this pandemic, we are also experiencing much needed social upheaval around racism in this country. As COVID-19 is exposing and amplifying racial and ethnic disparities in health and healthcare, we must recognize and name the root cause as racism. COVID-19 disparities are a symptom of a larger problem. While we do need people to specifically focus on mitigating the impact of COVID-19 for Black, indigenous, and other people of color, it is also absolutely critical that advocates, allies, and the public as a whole keep working to expose, eliminate, and repair the widespread effects of racism in the United States.

It’s interesting to see how we’ve shifted from this “We’re all in this together” mentality to the pandemic becoming politicized and polarized since March. Can you expand on that and discuss what the turning point was?

Politicizing public health is when political interests shape how scientific facts are being presented, or which scientific facts are being presented. This isn’t new to this pandemic – we’ve seen this happen in prior pandemics and with other public health interventions such as childhood vaccinations, seat belt regulations, indoor smoking ordinances, and others. Public health is a population science. Public health officials take the best possible evidence and make policy recommendations that are going to protect the greatest number of people and the most vulnerable groups in the population. Some public health measures require individual behavior changes that are inconvenient, uncomfortable, or otherwise disruptive to everyday life. Essentially, public health measures ask individuals to change their behavior so that the collective can be protected. So, in a largely individualistic society like we have in the U.S., it’s not uncommon for some people to push back, particularly if they don’t believe they are personally at risk or will individually benefit from the measures or interventions.

This pushback can also arise from there being limited or incomplete evidence supporting a public health measure’s effectiveness, such as we may see with a new infectious disease. We are still learning how COVID-19 works – who is most at risk and how it is transmitted, and that can make individuals unwilling to follow the advice from public health officials.

Politics also play a part, as political figures take stances on public health warnings and response efforts. In turn, people on either side of the political spectrum may follow suit based on their party affiliation and who they support. In a polarized political landscape, when a political figure presents their stance on a public health issue, the public may interpret the issue through a politicized lens rather than a scientific lens.

Now that we’re five months into our new reality of mask-wearing and social distancing, society is largely fatigued by public health measures and saturated with gloom-and-doom information. Why are we not seeing improvements in the spread of COVID-19? What words of advice or encouragement from a public health perspective can you give?

We are social beings. We enjoy and we need to interact with each other, and technology doesn’t always cut it. Video meetings, phone calls,and texts are great, but they can’t replace a hug from a grandparent or an in-person conversation with coworkers. Also, the economic effects of both the pandemic itself and the public health response measures are incredibly challenging for some families and businesses. It’s not surprising that people are getting tired of the ways our lives and behaviors have had to change.

Back in March, we thought that if we all stayed home, the U.S. would quickly be on top of managing COVID-19. Unfortunately, we have not been able to strictly follow stay-at-home measures, and our efforts for testing, contact tracing, and isolating cases have not been sufficiently scaled-up. There are examples of smaller countries–ones with different ways of organizing healthcare, education, housing, and other systems–that have been able to contain COVID-19. Any solutions here in the U.S. are likely to require policymakers and the public to rethink our systems and structures during the pandemic, to contain the virus and begin recovery.

Heavy-handed mandates, like implementing fines for failure to wear face coverings, often backfire. It’s important to focus on what we agree upon: in the U.S., there’s overwhelming agreement that we want to stop COVID-19. So we must ask ourselves what we are going to do to get there.

For the time being, we can remind people of how important their own individual behaviors are for reaching our shared goal. Wearing a face covering, reducing person-to-person contact by limiting gathering and staying at least six feet apart, and washing hands remain key tools for preventing the spread of infection. If everyone practices those three behaviors, and we increase our capacity for testing and contact tracing, we will be able to contain COVID-19.

Experta de salud pública: las novedades del coronavirus

Desde el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en 2019, expertos de salud pública han encontrado constantemente nueva información acerca del virus y la pandemia.

Esto ha sido una situación que se ha evolucionado rápidamente, y mucho ha cambiado desde la primera sesión de preguntas y respuestas en marzo con Dra. Jennifer Toller Erausquin, profesora asociada en el Departamento de la Educación de Salud Pública.

¿Cuáles son las novedades de la pandemia desde marzo?

Erausquin, una epidemióloga social, nota tres cambios principales:

Disparidades raciales y étnicas en infecciones y muertes de COVID-19 son muy claras.

Medidas de salud pública, basadas en evidencia, han sido politizadas.

El público está más fatigado con medidas de distancia social y saturado de información negativa.

¿Cuáles son las desigualdades raciales y étnicas que se pueden ver en las infecciones y muertes de COVID-19?

Esta pandemia está revelando y aumentando las desigualdades raciales existentes. Lo vemos en la proporción de casos y muertes debidos a COVID-19. En Carolina del Norte, los afroamericanos representan aproximadamente el 21% de la población, y son alrededor del 24% de los casos de COVID-19. O sea que el número de los casos está cerca a la proporción de la población. Sin embargo, si ves el número de muertes debido al coronavirus, los afroamericanos forman el 32% de las muertes en el estado. Las personas latinx solo son el 9% de la población de nuestro estado, pero son el 42% de los casos de COVID-19 y el 11% de las muertes. Estos datos muestran las disparidades raciales/étnicas, principalmente en las muertes de afroamericanos y en los casos de la población latinx.

Hay explicaciones razonables para estas desigualdades. Desafortunadamente, a principios de la pandemia, muchos lugares no recopilaron ni analizaron los datos sobre diferencias raciales/étnicas de las personas más vulnerables. En cambio, estábamos más enfocados en edad y condiciones pre-existentes para determinar el riesgo de infección y enfermedad severa o muerte. No fue hasta abril cuando Nueva York, Chicago, la nación Navajo, y otros sitios por fin tenían los datos para demostrar las desigualdades raciales y étnicas. Estamos viendo que en la mayor parte de los Estados Unidos, el coronavirus está afectando desproporcionadamente a los afroamericanos, personas indígenas, y otras personas de color en los números de infecciones y severidad.

Para ser claro, no hay un componente genético que haga que los afroamericanos y latinx sean más vulnerables a infecciones o complicaciones severas. No hay ningún tipo de evidencia científica de eso. Las tres razones más adecuadas tienen que ver con la exposición al virus, las interacciones de exposición, y el acceso a servicios médicos.

Con respecto a la exposición al virus, no hablamos de comportamientos individuales, sino experiencias colectivas. Por ejemplo, la habilidad de implementar por completo la distancia social requiere trabajar desde la casa, lo cual muchas personas no pueden hacer. En los Estados Unidos, los afroamericanos, personas indígenas, y otras personas de color son más propensos a trabajar en puestos esenciales que las personas de raza blanca, y estos son trabajos que no se pueden hacer desde casa. Además, algunos de estos lugares de trabajo no están dispuestos o no son capaces de implementar medidas de seguridad adicionales tales como distancia social, cubrebocas, y la promoción de lavado de manos.

En referencia a las interacciones de exposición, en los Estados Unidos las personas que no sean de raza blanca son más propensas a tener condiciones subyacentes o otros problemas de salud que puedan aumentar las complicaciones de COVID-19. Estas condiciones incluyen diabetes, cardiopatía, enfermedad renal crónica, condiciones crónicas de los pulmones, y ser inmunocomprometido, lo cual es tener bajas defensas contra infección. La seguridad, los sistemas alimentarios, el entorno construido y el natural, la pobreza, y el estrés contribuyen a estas condiciones subyacentes, y cada uno de estos factores también está asociado con el racismo en Estados Unidos. Es un golpe doble.

La tercera razón es el acceso a servicios médicos. Las cifras de no tener seguro médico son más altas para las personas que no son de raza blanca. La evidencia es clara: en los EEUU, las personas sin seguro médico se demoran en buscar servicios médicos por los costos. Para personas con síntomas serios de COVID-19, una demora en recibir servicios médicos puede causar resultados más severos, incluyendo estadías largas en hospitales y hasta la muerte.

Quiero poner en contexto estas desigualdades raciales/étnicas. Mientras estamos lidiando con esta pandemia, también estamos experimentando una agitación social necesaria acerca del racismo en este país. Mientras que COVID-19 está exponiendo y amplificando disparidades raciales y étnicas en la salud y el sistema de atención médica, tenemos que reconocer y nombrar la causa raíz: el racismo. Las desigualdades de COVID-19 son un síntoma de un problema más grande. Aunque sí necesitamos gente enfocada específicamente en mitigar el impacto de COVID-19 para afroamericanos, personas indígenas, y personas de color, es absolutamente crítico que defensores, aliados, y el público en general sigan trabajando en conjunto para exponer, eliminar, y reparar los efectos extendidos del racismo en los Estados Unidos.

Es interesante ver cómo hemos cambiado de una mentalidad de “Estamos todos juntos en esto” a la politización y polarización de la pandemia desde marzo. ¿Puedes explicar esto y hablar del momento decisivo?

Politizar la salud pública es cuando los intereses políticos afectan cómo se presentan los hechos científicos, o cuáles hechos se presentan. Esto no es algo nuevo – hemos visto esta politización en pandemias anteriores y con otras intervenciones de salud pública como vacunas de niños, regulaciones de cinturones de seguridad, ordenanzas de fumar en lugares cerrados, entre otras. La salud pública es una ciencia de la población. Los oficiales de salud pública toman la mejor evidencia posible y hacen recomendaciones sobre pólizas políticas para proteger a la mayor cantidad de personas y a los grupos más vulnerables de la población. Algunas medidas de salud pública requieren cambios de comportamiento individual que son inconvenientes, incómodos, o disruptivos a la vida diaria. Fundamentalmente, las medidas de salud pública les piden a las personas que cambien su comportamiento para proteger al colectivo. Entonces, en una sociedad individualista como la que tenemos aquí en los Estados Unidos, no es poco común que algunas personas se resistan a las medidas, especialmente si no creen que están personalmente en peligro o que sean directamente beneficiados por las medidas o intervenciones.

Esta resistencia también puede surgir de la evidencia limitada o incompleta que apoya la eficacia de las medidas, como se puede ver con enfermedades contagiosas nuevas. Todavía estamos aprendiendo cómo funciona COVID-19 – quién tiene mayor peligro y cómo se transmite, y como consecuencia algunas personas pueden estar reacias a seguir los consejos de los oficiales de salud pública.

La política también juega un papel, a medida que figuras políticas toman ciertas posturas con respecto a esfuerzos y guías de salud pública. Como resultado, personas de diferentes lados del espectro político siguen estas posturas en función de su partido político y a quienes apoyan. En un panorama político polarizado, cuando una figura política presenta su posición de un tema de salud pública, el público puede interpretar el tema desde una perspectiva politizada en vez de una perspectiva científica.

Ya que llevamos cinco meses en esta nueva realidad de llevar cubrebocas y practicar distancia social, la gente está fatigada por las medidas de salud pública y saturada de información negativa. ¿Por qué no hemos visto mejorías en la propagación del virus? ¿Puedes ofrecer consejos o palabras de aliento desde una perspectiva de salud pública?

Somos seres sociales. Disfrutamos y necesitamos relacionarnos, y a veces la tecnología no es suficiente. Reuniones por video, llamadas, y mensajes de texto son buenos, pero no pueden reemplazar un abrazo de un abuelo o una conversación presencial con colegas. Además, los impactos económicos de la pandemia y las medidas de salud pública son muy difíciles para algunas familias y negocios. No es sorprendente que la gente se esté cansando de las maneras en que nuestras vidas y comportamientos han tenido que cambiar.

En marzo, pensábamos que si todos nos quedamos en casa, los Estados Unidos podrían controlar la pandemia rápidamente. Desafortunadamente, no hemos podido seguir las medidas de quedarse en casa estrictamente, y nuestros esfuerzos para hacer pruebas de COVID-19, rastreos de contacto, y cuarentena no se han desarrollado de una manera suficiente. Hay ejemplos de países más pequeños – los que tienen maneras diferentes de organizar los servicios médicos, educación, viviendas, y otros sistemas – que han podido contener el coronavirus. Es probable que cualquier solución acá en los Estados Unidos va a requerir que los políticos y el público reconsideren nuestros sistemas y estructuras durante la pandemia para poder contener el virus y empezar el proceso de recuperación.

Mandatos con mano dura, como multas por no llevar cubrebocas, no funcionan muy bien y pueden resultar contraproducentes. Es importante enfocarse en lo que estamos de acuerdo: en los Estados Unidos, estamos de acuerdo que queremos eliminar el virus. Entonces, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer para llegar a ese fin.

Por ahora, podemos recordarle a la gente sobre la importancia de sus comportamientos individuales para alcanzar nuestra meta compartida. Usar cubrebocas, reducir contacto de persona a persona limitando reuniones e implementando la distancia social de dos metros, y lavarse las manos continúan siendo las herramientas claves para prevenir la propagación del virus. Si todos practicamos estos tres comportamientos, y si aumentamos nuestra capacidad para hacer pruebas y rastreos de contacto, podremos contener a COVID-19.

